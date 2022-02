V nekaj sekundah igranja si je poplačala najemnino

Simpatična igralka, manekenka in podjetnica Tara Zupančič ima igralstvo v krvi, čeprav se je v svoji karieri ukvarjala z različnimi stvarmi. V družini ima eno najboljših slovenskih igralk, sestrična njene mame je namreč legendarna Milena Zupančič. Taro smo lahko občudovali tudi v tretji sezoni priljubljene humoristične serije Ja, Chef!, v kateri je zaigrala spogledljivko, ki je zapeljevala Luka, ki ga igra Klemen Janežič.

Tara pravi, da so ji očitno takšne vloge pisane na kožo, saj ravno zanje velikokrat dobi kakšno ponudbo. Teh pa ji ni manjkalo niti v najstniških letih, ko se je mnogokrat preizkušala kot manekenka, posnela pa je tudi lepo številko reklam za tuji in slovenski trg. Spominja se svojega prvega oglasa, ki ga je posnela za tujino.

»Prvo reklamo sem posnela pri petnajstih za francoski trg in spomnim se, da sem takrat za nekaj sekund igranja zaslužila več, kot je znašala najemnina za stanovanje, v katerem sva živeli z mami,« se spominja lepotica, ki se trenutno ukvarja z lastno znamko in je precej bolj aktivna na družabnih omrežjih kot v minulih letih, med drugim veliko časa posveča ustvarjanju zvočnih, personaliziranih slik. Seveda velja omeniti, da svoj prosti čas namenja tudi kužku, ki ga je poimenovala Indi in ki se je njej in njenemu srčnemu izbrancu Matevžu Šaleharju - Hamu pridružil konec lanskega leta.