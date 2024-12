V Kmetiji dogajanje napeto kot struna! Tekle solze in znoj, a uvrstil se je le en

V resničnostnem šovu Kmetija, ki ga lahko gledamo od ponedeljka do četrtka ob 20. uri na POP TV, sta se danes v polfinalni areni pomerila Žiga in Anja, ki sta se borila z vso močjo. Pri tem so bile pomembne vrline hitrost, vztrajnost, eksplozivnost, moč, na koncu pa je odločilo poznavanje živalskih in rastlinskih vrst ter njihovih lastnosti.

Anja Malešič FOTO: Pop Tv, Kmetija

»Moj cilj v letošnji Kmetiji je bil, da izboljšam rezultat od lani, potem sem pa stopnjevala svoje cilje. Zadnji cilj je bil do obiskov, to se mi je uresničilo, tako da mislim, da sem presegla samo sebe,« je še pred dvobojem dejala tekmovalka.

Kljub temu da je bil Žiga trdno prepričan v svojo zmago, ga je Anja premagala z veliko prednostjo. Natančnejše je metala majhne culice koruze in ga tako premagala v aktivnejši verziji igre »3 v vrsto«, nato je hitrejše tekla in si s tem priborila možnost prva odgovarjati na vprašanja, ki so ji na koncu prinesla zmago. Tudi v znanju ga je premagala, saj je poznala odgovore na skoraj vsa zastavljena vprašanja.

Žiga je bil ob porazu močno razočaran, dejal je celo, da je njegov poraz sramota. Od sebe je pričakoval več, a Anje ni mogel ugnati. Ta z vstopnico v finale ostaja v bitki za 50 tisočakov.