Udeleženec oddaje Ljubezen po domače osupnil s sovražnimi komentarji

Vsak človek je poseben na svoj način, zato bi se moral prav vsak izmed nas zavedati pomena drugačnosti in jo sprejemati ter spoštovati. Žal pa se v naši družbi še vedno najde veliko posameznikov, ki kljub splošnemu sprejemanju drugačnosti v družbi tej nikakor ne pridejo nasproti, temveč sovraštvo in sovražni govor le še podpihujejo.

Lani je bil kandidat stranke SDS za župana Škofje Loke. FOTO: POP TV

Nedavno se je na spletu v komentarjih pod objavo nekega spletnega portala oglasil 34-letni Gašper Hafner, ki smo ga pred nekaj leti lahko spremljali v resničnostnem šovu Ljubezen po domače, kjer je iskreno povedal, da je kmet po duši in srcu, saj je od mladih nog v stiku z naravo in živalmi. Hafner je osupnil spletne uporabnike s svojimi grobimi komentarji na račun populacije LGBT, oglasil pa se je kmalu po incidentu, ki se je zgodil ob začetku 9. festivala LGBT-filma v Ljubljani. Iz Društva Škuc so namreč sporočili, da je skupina mladih iznad vhoda v Kinodvor strgala mavrično zastavo.

Komentar, ki je marsikoga pustil odprtih ust. FOTO: facebook

»Punčka, svobodo imamo«

Namesto da bi dogodek glasno obsodil, je Hafner pod objavo o incidentu zapisal: »Jaz bi jo še zakuril, ne samo strgal!« Osupla uporabnica mu je odgovorila, naj ne zganja hrupa, on pa ji je odgovoril, da ga bo zganjal, kolikor bo želel. »Ritopiki se bodo napihovali, jaz pa naj bom tiho? Punčka, svobodo imamo,« je nadaljeval z nestrpnimi komentarji, večina spletnih uporabnikov pa si je ob njegovih grobih zapisih enotna – nestrpnost ne sodi v družbo, ki zagovarja visoke civilizacijske standarde in se deklarira za odprto in zrelo.

Še posebno če gre za komentarje nekoga, ki se je širni Sloveniji predstavil na malih zaslonih, poleg tega pa si je še lani prizadeval postati župan Škofje Loke.