Tropski oddih pred veliko turnejo! Poglejte, katero luksuzno destinacijo je izbrala diva Helena Blagne

Pevka Helena Blagne je mrzle januarske dneve zamenjala za oddih v toplejših krajih, natančneje na Tajskem, kamor zadnjih nekaj let odpotuje vsako zimo. Tudi tokrat se je na drug konec sveta podala s sinom Kristijanom.

Nanj je glasbenica, ki bo letos dopolnila 62 let, a tega na fotografijah, ki jih je objavila na instagramu, ni videti, zelo ponosna. Njen edinec je namreč lani magistriral na pravni fakulteti v Ljubljani. Sicer pa mnogi pevkini spletni prijatelji menijo, da je glasbena diva pri svojih letih videti odlično. »Življenje je prekratko. Rezerviraj tisto vozovnico za Tajsko,« je zapisala pod fotografijo z otoka Phi Phi.

Helena na rajskem otoku Phi Phi FOTO: INSTAGRAM

Sicer pa Blagnetova letos obeležuje 40 let glasbene kariere, zato je bil skok na Tajsko dobrodošel pred velikim dogodkom. Ob tem izjemnem jubileju namreč pripravlja veliko koncertno turnejo, katere vrhunec bo ekskluziven koncert na ikoničnem prizorišču ljubljanskih Križank. Glasbenica nas 30. maja vabi na izjemno doživetje s simfoniki RTV Slovenija, na katerem bo oživila največje uspešnice iz vseh obdobij svojega ustvarjanja, vključno s skladbami Ti boš vedno prvi, Kar bo, pa bo, Dež, Naj nihče me ne zbudi in Vrniva se na najino obalo.

Sledilci so navdušeni nad njeno izklesano postavo. FOTO: INSTAGRAM

»Govorimo o dolgi dobi, polni navdihujočih spoznanj, ki človeka ponesejo naprej. Seveda te življenje izoblikuje in nauči, da znaš postaviti piko. Kdaj tudi klicaj. Na svojo glasbeno pot sem ponosna, mislim, da mi je uspelo oblikovati zgodbo, ki ima smisel in nekaj pomeni. Želim si, da bi lahko ohranila svojo identiteto in svoje občinstvo,« strne misli o dolgi in uspešni poti.