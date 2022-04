Tragična zgodba Danice iz Poroke na prvi pogled: Bil je petek, ko je umrl

V oodajo Poroka na prvi pogled je vstopil nov par. Poročila sta se Danica in Aleksander, ki imata kar nekaj skupnih točk. Oba imata iz prejšnjih zvez otroke, vendar se nevestina zgodba nekoliko razlikuje od ženinove. Devetnajstega maja 2017 se je njeno življenje v trenutku zrušilo, vsi njeni načrti in cilji, vsa prihodnost se je v trenutku razblinila. Takratni mož Matevž je umrl in ostala je sama z dvema majhnima otrokoma.

»19.5.2017 je dan, ki si ga bomo jaz in moja otroka zapomnili do konca življenja.Bil je petek, ko je ljubezen mojega življenja in moj najboljši prijatelj UMRL. Po treh dneh iskanja in treh dneh tavanja v temi, ko nisem vedela kje je, sem dobila klic, da ga je policija našla. Mrtvega. To je bila izkušnja, ki nas je globoko zaznamovala, namreč mojega moža ni bilo več.

Vsa moja prihodnost se je v trenutku razblinila. Vsi najini načrti so zrušili. Ostala sem sama za vse. In ko otrokoma slišiš kako jim srček poči in se zavesta, da njihovega očeta ni več, se zavedaš, da te čaka težka pot.«

Danica si je pustila čas za žalovanje in se po nekaj mesecih izvelkla iz tiste najhujše žalosti. Začela je delati na sebi in postala je tudi NLP terapevtka. Danes ljudem pomaga reševati in prekiniti negativne vzorce iz preteklosti.