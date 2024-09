Tina Gaber ima strto srce: Počivaj v miru, duša nedolžna (VIDEO)

Tina Gaber je na družbenih omrežjih sporočila vest, da so te dni uspavali medveda Mitka, ki je več kot 25 let živel na turistični kmetiji Abram na Nanosu.

»Konec tedna je potekel rok za ureditev bivalnih razmer medveda Mitka na Nanosu. Sledil bi odvzem medveda in selitev v gozdni rezervat. Dan prej je lastnik poklical svojega prijatelja veterinarja in precenili so, da ga je potrebno uspavati. Mitko je mrtev. Tik pred tem, preden bi prvič v življenju lahko izkusil svobodo. Neverjetno naključje.«

Medved je pri Abramovih živel 26 let, v zadnjih letih pa so lastnikom številni očitali, da je žival v slabem stanju in da ne živi v primernih razmerah. Letos so celo Avstrijci krenili v novo kampanjo, da bi k njim prišli štirje medvedi iz Slovenije, med njimi tudi Mitko, ki so še vedno pri nas v zasebnem lastništvu, in sicer po starem zakonu, ki je še dovoljeval, da so posamezniki lahko pridobili medvede: »Škandal je, da države Evropske unije Sloveniji dopuščajo takšno vegetiranje živali. Medvedi desetletja živijo v ozkih kletkah, na betonu, brez vsakršne zaščite pred vremenskimi spremembami, brez hrane in primerne medicinske oskrbe,« navajajo trditve direktorice Štirih tačk Eve Rosenberg.

Za odvzem omenjenih medvedov in njihovo nastanitev v rezervat se je v zadnjem času zavzemala tudi Gabrova.