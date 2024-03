Da je s slovenskimi medvedkami in medvedi cel križ, vemo že sami – dodobra pa so to spoznali tudi v italijanski pokrajini Trentinsko, kjer uvoženi slovenski kosmatinci že nekaj let povzročajo zdrahe. Sodu je izbila dno najdba trupla 26-letnega tekača Andrea Papija aprila lani; izkazalo se je, da mu je smrtonosne rane na želodcu povzročila potomka slovenskega medvedjega para Jožeta in Jurke, ki so ju v Italijo izselili že pred slabimi tremi desetletji. 26-letnega tekača je ubil potomec slovenske zveri. Pozno v ponedeljkovem večeru se je namreč v trentinskem deželnem svetu končala dolga razpra...