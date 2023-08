Težave v raju? Zasedba Joker Out odpustila člana ožje ekipe

Zasedba Joker Out velja za najbolj vročo slovensko zasedbo ta hip. Evforija zavlada, kjer koli se pojavijo. Njihovi nastopi so razprodani, ne le po Sloveniji, temveč tudi po drugih evropskih državah. A čeprav se zdi, da glasbeniki živijo svoje sanje in da se jim cedita med in mleko, so se v minulih tednih srečali s težavami, ki jih niso pričakovali.

Prejšnji teden so se namreč razšli s članom ožje ekipe, predstavnikom za stike z javnostjo Gregorjem Zalokarjem, ki se je znašel pod plazom kritik. Kaj se je dogajalo in zakaj je do tega prišlo, so fantje razkrili na Valu 202.

»Zares se nam je zgodila izjemno kompleksna situacija, za katero smo upali, da se nam nikoli ne bo zgodila, in upamo, da se nikoli ne bo ponovila. Eden izmed članov naše ekipe je v ponavljajočih se vzorcih ustvarjal neprijetno vzdušje pri naših oboževalcih in je izbiral neprimerne besede. Mnogi so se počutili neprijetno, neudobno, tako na naših koncertih in kot na socialnih omrežjih,« je dejal Bojan Cvjetićanin.

Dodal je, da je bil razhod nujen, saj sami na koncertih vedno skušajo dati 1000 odstotkov pozitivne energije. »Vsakršna motnja tega procesa je za nas nesprejemljiva, zato smo se od tega morali posloviti. To je bila nujna poteza.«

Panični napad na odru

Pevec je še povedal, da je v minulem času spoznal resnično moč družabnih omrežij. Sam se je pred dnevi namreč odstranil z njih, saj se je počutil ujetega v svet, v katerem ne želi biti ujet.

Zgodilo se je celo, da je na nedavnem koncertu na Ptuju na odru doživel napad panike. Po koncertu je takoj odhitel domov, na twitterju pa se je pojavil zapis neke ženske, ki je trdila, da je po koncertu do nje pristopil varnostnik in naj bi jo odpeljal v zaodrje k pevcu. Bojan je dejal, da to nikakor ni bilo res, saj se je takoj odpravil domov, ob njem naj bi bil ves čas član zasedbe Nace, ker naj bi bilo Bojanu tako zelo slabo.