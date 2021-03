Tekmovalka šokirala z izpovedjo: pri 13 letih tehtala 115 kilogramov

Krvave jedi niso pokusili

Sodniki so bili nad tekmovalci sedme sezone navdušeni. FOTO: Pro Plus

Tekle solze

Na male zaslone so se vrnili kuharski mojstri. Začela se je sedma sezona šova Masterchef Slovenija, v kateri se 16 tekmovalcev bori za 50 tisoč evrov in laskavi naziv najboljšega kuharja. Vrnili so se tudi 'trije mušketirji', sodnikiinTekmovalce so razdelili v štiri skupine po štiri tekmovalce. Nekateri so se izkazali bolj in se uvrstili na balkon, polovica pa se jih bo morala za obstanek še enkrat potiti v kuhinji.je razkril, da rad eksperimentira, a očitno v kuhinji preveč. Sodniki so se odločili, da njegovega krožnika, na katerem so bila polnjena piščančja bedra, ovita v slanino, ne bodo niti pokusili, saj je bil piščanec krvav.je razkrila, da je imela nesrečno otroštvo, saj so starši nenehno delali in je bila prepuščena sama sebi. Uteho je našla v hrani, pri 13 letih je imela 115 kilogramov. Tudi številne zbadljivke in žaljivke so jo pognale v drugo skrajnost; bila je anoreksčna in zaradi tega dve leti in pol preživela v bolnišnici, kjer je bila prvega pol leta priklopljena na aparate. Takrat je kliknilo: ali bo živela ali pa umrla. Ugotovila je, da ne želi umreti, in je spremenila življenje. Njen losos je dovolj navdušil sodnike, da so jo poslali na balkon.Nadpekočim kapesantom je bil Luka zelo razočaran: »Tole ni nič, tole je eno veliko razočaranje.« Tudi Bine mu ni prizanašal: »Iz školjk in špargljev smo dobili nekaj, kar je videti, kot da bi nekdo že prežvečil.«krača pa ni bila pečena, piščanec je bil surov in možnosti za balkon je splavala po vodi.Zadnji štirje tekmovalci so pod pokrovom pred seboj našli eno stvar, brez katere po besedah vseh treh sodnikov ni mogoče kuhati. Pod pokrovi so bili medaljoni v obliki srca, v njih pa tekmovalcem drage osebe.je do solz ganilo, ko je v medaljonu videl sliko svoje babice, ko so predvajali njeno videosporočilo, pa so se ulile solze, saj je ona tista, zaradi katere rad kuha.