Tanja Vidic Goršak prisega na visoke

Voditeljica in organizatorka dogodkov Tanja Vidic Goršak ne skriva ljubezni do narave. Odkar so se preselili v hišo z veliko parcelo, pridno obdeluje svoj vrt in v njenih, običajno obilnih pridelkih uživajo tudi njeni prijatelji. Poleg tega vsako poletje poskrbi za zalogo marmelad, saj njenemu triletnemu sinku najbolj tekne breskova izpod njenih rok, pa tudi veliko vloženih zelenjavnih solat čaka na zimo.

Po navadi jo srečamo z mikrofonom v rokah. FOTO: Osebni arhiv

Da bo ta bolj zdrava, je Tanja pripravila tudi sirup iz bezga in smrekovih vršičkov. Kako lepo uspeva zelenjava na njenem vrtu, večkrat rada pokaže tudi na regionalni velenjski televiziji, kjer že leto dni vodi jutranji program. Na vrtu pa ne uspeva samo zelenjava, ampak tudi množica pisanih cvetlic.

Ena izmed trimetrskih sončnic. FOTO: Osebni arhiv

»Pred meseci sem se odločila sodelovati v akciji Čebelarske zveze Slovenije Sadimo medovite rastline, da bi čebelicam pomagali do paše. Posejala sem nekaj semen sončnic in kaj kmalu so kljub poletni suši vzklile. Zdaj so visoke že dobre tri metre in poleg čebelic, ki jih dišeče vabijo, rade nanje sedejo tudi ptice. Tako, da je vrt še bolj vesel in poln življenja, pa še kakšno škodljivo žuželko pozobajo,« je povedala vrtnarka Tanja, ki je upravičeno ponosna na svojo trimetrsko lepotico.