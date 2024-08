Tanja Fajon na počitnicah z možem kar prekipevala od dobre volje (FOTO)

Slovenska ministrica za zunanje in evropske zadeve in podpredsednica vlade, Tanja Fajon, je na Instagramu sporočila, da so se počitnice zanjo končale. Sodeč po njeni objavi na družbenem omrežju, je bil poletni oddih nepozaben, saj je na dveh slikah kar prekipevala od dobre volje. Kot je videti na slikah, je počitnice preživljala na Zelenortskih otokih, družbo pa ji je delal mož Veit-Ulrich Braun.

»Počitnice so končane. Vesela sem za vsak brezskrben trenutek. Za nahrbtnik. Za ljudi na poti. Za prekrasne pohode. Za neznano, nepredvidljivo, drugače. Za prijatelje. In potem se je še lepše vrniti domov,« je zapisala na omenjenem družbenem omrežju.

Na počitnicah ni mirovala, ampak se je, kot je videti, med drugim vozila s kolesom, ogledala pa si je tudi aktivni vulkan Pico do Fogo.

Aktivno pa letošnje poletne dni preživlja še ena slovenska ministrica - Alenka Bratušek. Danes je sledilcem pokazala, da je obiskala Kočo na Ljubelju. Pred dnevi pa tudi, da je zaplavala v Kokri.