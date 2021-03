Takšne Špele Grošelj zagotovo ne bi prepoznali (FOTO)

»..in zato nikdar mamice ne dam, eno le na svetu širnem mamico imam. Mami, HVALA za najmočnejše objeme in najbolj iskrene pogovore. Za vse skupne trenutke...za nazaj in za naprej. Rada te mam,« je na instagramu zapisala (nelektorirano), objavila nekaj prikupnih trenutkov iz otroštva ter vsem materam zaželela lep materinski dan.Špela in njena mati Magda sta najboljši prijateljici, poleti pa je pevka doživljala pravo moro, saj se je na plaži v Istri, v vodi, ki je segala zgolj do pasu, z njeno materjo dogajala prava drama. Na srečo sta jo rešila zdravnica iz Maribora, ki je bila v tistem trenutku na isti plaži, in neki neznanec