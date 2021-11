Strašne žaljivke med kmeti: »Da sem prasica, da naj se jeb..« (FOTO)

V hiši v gozdu je vedno pestro. Tako so se ob ognju zbrali Anže, Polona, Mattia in Stanka. Ta jim je naprej rekla, da jim bo nekaj dala, če bodo pridni, in seveda jih je zanimalo, kaj to je. A Stanka je pogovor pričela resno z besedami: »Imam pa slabo novico …«

Vprašala je, ali ima kdo sladkorno bolezen. Vse skupaj se jim je zdelo zelo čudno, nato pa je Stanka in žepa izvlekla čokolado in se pričela smejati. Kot je povedala, jo je dobila zjutraj in jo skrila.

»Čokolade nismo videli že mesec in pol,« je potožila Polona in dodala še, da komaj čaka, da jo požre. Seveda so se vsi štirje nato posladkali.

Karin je postala druga dvobojevalka

Sicer pa je potekal tudi izbor drugega dvobojevalca. To je postala Karin, ki bo izbirala tudi vrsto dvoboja. Je pa med razpravo razkrila, da je bila v preteklih tednih deležna marsikatere Aljaževe in Linine žaljivke. Sicer ji tega nista povedala v obraz, ju je pa slišala. »Da sem prasica, da naj se jeb.. « A je dodala, da je že na začetku povedala, da takšne igre ne bo zamerila. Je pa njene besede potrdila tudi Tjaša.