Številni znani obrazi z dobro voljo so pregnali mraz (FOTO)

Minuli vikend je bil v Kranjski Gori več kot le športni spektakel – bil je prava poslastica tudi za vse tiste, ki so športno navijanje povezali s pristnim druženjem in zabavo ob zanimivih glasbenih gostih.

Ženski spektakel, ki se je zdaj, kot kaže, iz štajerske prestolnice dokončno preselil na podkorensko strmino, je v organizacijskem stroju Slovenske smučarske zveze in Zavoda Sloski poskrbel za pristno izkušnjo, ki je privabila več kot 10.000 gledalcev in bo zagotovo še rasla. Tudi na račun potrditve Svetovne smučarske zveze, da tovrstne ženske tekme še vsaj deset let ostajajo v Sloveniji.

Znova sta si padli v objem vražji Slovenki Urška Hrovat in Špela Pretnar. Slednja je z Urško sočustvovala na račun nedavnega vloma v njeno hišo, ko so ji ukradli tudi vse njene medalje z največjih tekmovanj.

Franci Bolta, prvi mož Audija v Sloveniji, Janez Bijol, predsednik Zbora za alpsko smučanje in oče nogometaša Jake Bijola, ter nova smukaška zvezda Miha Hrobat

Jože Potrebuješ, prvi glas skupine Čuki, in Tomaž Šušteršič, generalni sekretar organizacijskega komiteja prireditve

Prava mešanica

Za glasbeno ogrevanje v Kranjski Gori so skrbeli od petka, v soboto so nadaljevali s koncertom fantov iz skupine Zvita feltna, na obeh tekmah pa so obiskovalce ogrevali Miran Rudan s skupino Indesign ter legendarni Čuki. Ob navijanju na tribunah se je veliko dogajalo tudi v velikem VIP-šotoru, tako smo srečali nekaj politične smetane, manjkali pa niso niti znani obrazi iz smučarskega in poslovnega sveta.

Prava mešanica, ki je zagotovilo za kakovostno druženje in ki dokazuje, da so to najboljše priložnosti za sklepanje novih poznanstev, krepitev prijateljstev pa tudi sklepanje dobrih poslov.

Miranu Rudanu hud mraz v Podkorenu ni prišel do živega.

Nekdanja smučarja Jure Košir in Rene Mlekuž sta se družila z Maksom Grubelnikom, sinom pokojnega smučarskega kolega Draga Grubelnika.