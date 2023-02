Ste videli, kako je Svetlana Makarovič udarila po Pirc Musarjevi in Golobu?

Na letošnji podelitvi Prešernovih nagrad na proslavi pred dnevom državnosti je veliko pozornosti požela predvsem vsestranska umetnica Svetlana Makarovič. Ta je ob koncu proslave stopila na oder in zrecitirala pesem Zla runa in naletela na mešane odzive, saj je to storila mimo scenarija proslave.

Makarovičeva je sicer v dneh pred proslavo zahtevala, da tudi njej izročijo Prešernovo nagrado, ki jo je pred več kot dvajsetimi leti zavrnila. Prepričanje, da to ne sodi na to proslavo, je izrazila tudi predsednica Nataša Mirc Musar.

Svoje povedala tudi predsednici in premierju

V dneh po proslavi je pesnico in pisateljico na domu obiskal novinar Sveta na kanalu A Aleksander Pozvek. Makarovičeva mu je med drugim dejala, da se lahko satirik loti česarkoli oziroma kogarkoli, ki je na poziciji moči. Posredno je povedala, kaj si misli o Pirc Musarjevi in Robertu Golobu. »Če misli, da se lahko spušča na moje področje, o čemer ve toliko kot njena čivava ali pa še manj ...« je dejala umetnica, ki je predsednici napisala pesem, v kateri ji očita, da ni predsednica nikogar.

Umetnica pa je eno od svojih pesmi posvetila tudi premierju Golobu. Zanj je sicer dejala, da je »luštkan«, a da ne zna »loviti podgan«, temveč je ujel »samo eno miš«. Tudi zaključek pesmi je v njenem stilu in se glasi takole: »Dovolj je tvojih kompromisov, mar od Janšistov se učiš?«