Ste videli, kaj je župnik Golob počel v Hali Tivoli? Nasprotnikom bo očitno trda predla (VIDEO)

Pred hokejisti ljubljanske Olimpije je nova sezona. Pred njenim začetkom je klub obiskal župnik Martin Golob, in sicer z namenom, da vse skupaj blagoslovi. Upajmo, da bo to fantom dala vetra v jadra in bodo na koncu sezone zaradi odličnih rezultatov lahko proslavljali.

»Korajže za nove zmage, pa da bi bog varoval, da bodo skupaj držali, pa da bodo vse dobro prenesli, vse tiste udarce. Navijajmo,« je dejal župnik Golob.

Za tem je še blagoslovil enega izmed golov, da bi nasprotne ekipe dobile vanj čim več pakov, za drugega pa je dejal, da ga mora blagosloviti, da nobeden pak ne bo končal v njem.

Iz hokejskega kluba Olimpija so se našemu priljubljenemu duhovniku zahvalili za čas ter podporo.

Začetek čez dva dneva

Ljubljanski hokejisti bodo sezono začeli 20. septembra ob 19.15 v Hali Tivoli s tekmo proti ekipi EC VSV. Tekma bo potekala v sklopu lige ICE Hockey League.

