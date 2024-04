Prevc z obiskom popolnoma presenetil župnika Goloba, poglejte, kaj mu je ta poklonil (FOTO)

Priljubljeni slovenski duhovnik Martin Golob je bil deležen lepega presenečenja. Kot je razkril na družbenih omrežjih, ga je v Grosupljem po naključju obiskal naš nekdanji smučarski skakalec Cene Prevc. Golob ni želel, da gre Cene od njega praznih rok. V dar mu je dal penino slovenskega kuharskega šefa Tomaža Kavčiča.

»Cene me je danes obiskal po naključju,… bo verjetno kmalu sam povedal na kaj se pripravlja. Na zeeelo lepo pot,… blagoslova,« je Golob zapisal na svojih profilih na družbenih omrežjih in se Cenetu tudi zahvalil za obisk. Je morda z zapisom namignil na to, da bo Cene Prevc dobil otroka? To bomo očitno kmalu izvedeli.

Na sliki lahko vidimo, da ima Golob v rokah knjigi Na spletni prižnici in 365 dni z Božjo besedo in zdi se, da je tudi njiju dal v dar Cenetu. Kot je razkril, je dal prvo knjigo v dar že Tomažu Kavčiču