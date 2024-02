Ste videli, kaj je delil pevec Modrijanov? V 15 urah se je ustavil na številnih koncih Slovenije

Modrijan Blaž Švab je pred dnevi s posebnim razlogom prevozil vso Slovenijo. Šlo je za nagradno igro Modrijanov, v katero sta se vključila tudi Avto Štaleker, ki je Blažu za posebno ekspedicijo priskrbel nov električni VW ID.7 in pekarna Zorman, v kateri so napekli krofe, ki jih je nato Blaž osebno razvozil izžrebanim posameznikom, ki so sodelovali v njihovi nagradni igri. Pot ga je iz Štajerske vodila mimo Trojan vse do Bele krajine, Koroške, Zasavja, Dolenjske, tudi v Ljubljani se je ustavil, pa na Gorenjskem in celo na Primorskem je bil. Vse to v enem dnevu, v 15 urah.

Kot je povedal, tudi sam obožuje krofe, a klasične, polnjene z marmelado, takšne, kakršne je pekla tudi njegova babica.

»Čeprav sem se na pot po Sloveniji odpravil le nekaj ur po zelo zahtevnem nastopu na pustovanju v Mariboru, ni bilo težko. Ravno obratno. Veliko lepih zgodb sem slišal. In koliko veselja doživel. Ljudje se res še vedno znajo zabavati. Na Dolenjskem so nas na več koncih pričakali s harmoniko, drugje se je zbrala kar celotna stanovanjska soseska, na avtocestnem počivališču so si krofe zaželeli kurenti. Vedno sem zagovarjal osebni stik, največ mi pomeni, ko se z ljudmi lahko iskreno pogovorim. Pa tudi če spregovorim le par stavkov,« je po zanimivi nalogi povedal Blaž Švab in obljubil, da bo kakšno podobno akcijo na družbenih omrežjih ponovil zelo kmalu.