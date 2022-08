Ste slišali, kaj so voditeljici Delovne akcije naredili v domačem kraju?

Na nedavnem občinskem prazniku v Zagorju ob Savi je bila ena od prejemnic plakete za letošnje leto tudi pevka ter radijska in televizijska voditeljica Ana Praznik. Ana se je srebrne občinske plakete za humanitarno delo razveselila iz prav posebnega razloga: »To je prva plaketa nasploh, ki sem jo prejela,« pravi o priznanju, ki ga je prejela v domačem kraju.

Podelil ji jo je zagorski župan Matjaž Švagan. FOTO: OBČINA ZAGORJE

»Neizmerno sem hvaležna, da so me nominirali za srebrno plaketo, in z največjim veseljem in ponosom sem jo sprejela. Zelo sem ponosna, da prihajam iz Zagorja, kjer sem lahko v mladosti razvila svoje potenciale. Želim si, da bi imeli mlade Zagorjanke in Zagorjani enake oziroma še boljše možnosti razvoja, raziskovanja lastne identitete. In mislim, da jim je z razvojem občine to omogočeno,« pravi simpatična voditeljica, ki je tudi velika humanitarka.

»Sodelujem z različnimi društvi, podjetji iz vse Slovenije, ki imajo čut za sočloveka in se zavzemajo za boljši jutri in za enakopravnost med ljudmi,« še pove. Čeprav je zelo aktivna, ne vodi evidence o tem, pri koliko projektih je doslej sodelovala.

»Niti ne čutim potrebe po tem. To izhaja iz mene, to počnem, ker čutim, da je prav in ker se mi zdi, da lahko svojo prepoznavnost unovčim za nekaj, kar je dejansko pomembno. Ne pa za polnjenje lastnega ega in samohvalo,« meni. Pri svojem humanitarnem delu se osredotoča predvsem na otroke in njihovo dobrobit. Izobraževanje otrok je eno od področij, ki se ji zdi izjemno pomembno, poleg tega pa pri tem sodeluje s Tinkaro in Alenko iz skupine Bepop – glasbenice so letos zaznamovale dvajset let od nastanka skupine.

»Vse tri smo zelo empatične ženske, ki s svojim materinskim čutom zelo rade pomagamo po najboljših močeh. Ali je to pri individualnih projektih ali kot skupina. Bepop smo se vedno odzvali na povabila na pomembne humanitarne koncerte, in to počnemo še danes,« pravi. Veseli jo odzivnost slovenskih estradnikov in znanih javnih obrazov v takšnih akcijah.

»Na povabilo na dobrodelne koncerte se jih po navadi veliko odzove. Sicer pa, saj veste, vsak pomaga po svojih zmožnostih. Če ne gre finančno, pa s katerim od svojih talentov,« sklene.