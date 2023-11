Štajersko novo leto ni razočaralo (FOTO)

Trenutek, ko se mošt spremeni v vino, v štajerski prestolnici pomeni skoraj več kot prihod novega leta. Zato je izrek, da je martinovanje v resnici štajersko novo leto, že ponarodel. Čeprav se v Mariboru vse seli na prenovljen Glavni trg s Koroško cesto, Trg Leona Štuklja še vedno ostaja osrednje prizorišče zabav za »proletariat«. 38. tradicionalno martinovanje je tokrat trajalo kar dva dni.

Prvo martinovanje s slovenskim potnim listom je letos doživel predsednik uprave Nove KBM John Denhof, v družbi partnerice Melite Pipuš in Janje Zdolšek Ipša. FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Na Koroški cesti je bilo dogajanje bolj spodobno, s pecljatimi kozarci in nabito polno, v mariborski dnevni sobi pa tako, kot se spodobi. Po ocenah strokovnjakov se je tam zbralo skoraj 20.000 ljudi. Folkloristi AFS Študent in Malečniški brači so poskrbeli za tradicijo, župan je prvi poskusil pokrščen mošt, potem pa je do večernih ur trajala zabava z Darjo Gajšek, tudi povezovalko prireditve, Polkaholiki in ansamblom Nova pot.

Mladi Polkaholiki postajajo čedalje bolj prepoznavni in poslušani. FOTO: MP Produkcija/pigac.si

»S prodajo smo zelo zadovoljni. Ni takšna kot lanska, ko sem stočil okoli 700 litrov vina, a se ne smemo pritoževati,« je dejal eden izmed 32 vinarjev na Trgu Leona Štuklja. Pod črto – spilo se je okrog 16.000 litrov vina, če k temu dodamo še 18 ponudnikov na Koroški cesti, lahko zaključimo, da je bilo serviranih kar 20.000 litrov žlahtne kapljice.

Povorka z brači, folkloristi, vinskimi kraljicami ter mariborskim županom Sašem Arsenovičem in njegovim zagrebškim kolegom Tomislavom Tomaševićem je krenila izpred Stare trte. FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Darja Gajšek in Robert Levstek sta povezovala prireditev, ki je trajala od zgodnjega jutra do poznega večera.