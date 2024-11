Spoznavanje smrti (FOTO)

Kulturna četrt Minoriti je v Sodnem stolpu Maribor gostila performans ARThANATOS, ki sta ga pripravila filozofinja in pripovedovalka Magdalena Grmek ter multiinstrumentalist Vasko Atanasovski. Gre za filozofsko-glasbeno prireditev o umetnosti (art) in smrti (thanatos) oziroma srečanje glasbe in filozofije, dveh področij, ki sta močno različni tako po svojem mediju, tehniki kot tudi po metodologiji. Grmekova poldrugo uro predava o smrti, išče povezave iz umetnosti, zgodovine in filma, medtem pa Atanasovski s skupino ustvarja glasbeno podlago. Iščeta razmerje do izhodišč med politiko smrti in umetnostjo umiranja.

Vodstvo Muzeja norosti s Trat z direktorico Sonjo Bezjak na čelu

»Iskreno se lahko vprašamo, kako občutljivi smo za fenomen smrti,« pravi filozofinja, ki prihaja iz Novega Sada, ter nadaljuje: »Ali je v sodobnih načinih ravnanja s smrtjo mogoče doseči tisto, kar zajema osnovno idejo rekviema, namreč počitek? Kaj ta počitek sploh je? Ali se lahko odpočijemo od smrti ali ob njej? Ali lahko pustimo smrti počivati? Morda ni več smiselno ustvarjati maše za mrtve, temveč dobesedno maše mrtvih?« Mnogi so tako prišli na glasbeni dogodek, dobili pa iztočnice za razmišljanje o človekovi končni postaji.

Igralka SNG Maribor Minca Lorenci s partnerjem dr. Samom Grando ter Ivanko Atanasovski

Iluzionist in čarodej Sam Sebastijan