Sonja zapeljevala z banano, Uroš uničil sekiro

V Ljubezni po domače je pestro.kot kaže, ničesar ne prepušča naključju in namerava narediti vse, da osvojisrce. Kot prva se je pripeljala na njegov dom in s seboj prinesla pecivo. Ko sta sama sedela in čakala druge tekmovalke, pa ga je vabljivo gledala in zapeljevala. Pred njim se je lotila banane in ga spravila v zadrego.Kot druga je prišla, na koncu pa še, ki je bila nekoliko užaljena, ker je Mitja ni pričakal. Nataša je bila celo slabe volje, ker je opazila, da je Mitja več pozornosti namenjal Sonji. Ker ta ni želel dajati vtisa, da kateri daje prednost, je tekmovalkam prepustil, da se same dogovorijo, katera bo prva šla na zmenek. Takoj se je javila Sonja, a čeprav se Vesna in Nataša nista strinjali, je na koncu obveljala Sonjina.Zanimivo je bilo tudi na kmetiji pri, kjer sta bila njena snubca postavljena pred prvo nalogo. Njen oče jima je naložil, da sta morala nasekati drva, a ježe pri prvi nalogi uničil sekiro, zato na Mihaelinega očeta ni naredil najboljšega vtisa.