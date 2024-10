Slovenski voditelj delil veselo novico: postal je očka!

Simpatični štajerski radijski voditelj Tim Kores - Kori, ki ga je slovenska javnost spoznala v slovenski različici X Factorja leta 2012, je na Instagramu delil veselo novico: prvič je postal očka!

Zaradi narave dela je moral v zadnjem času večkrat odpotovati na tuje, tako je bilo tudi tik pred porodom. »Nobena razdalja me ne more ustaviti, da ne bi v porodnišnici spodbujal svoje drage. Na srečo so letalske linije dovolj pogoste, da bom pravi čas nazaj,« je povedal za Slovenske novice pred nekaj dnevi, in kot je razvidno s fotografij, je svojo najdražjo zares spremljal v teh prelomnih trenutkih.

»Najsrečnejši trenutek najinega življenja,« je zapisal pod fotografije. V komentarjih so se oglasili mnogi znani in čestitali srečnemu paru oziroma novopečeni mladi družinici.