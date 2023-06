Slovenski politiki pokazal izklesano telo. Ga prepoznate? (FOTO)

Nekateri za svoje telo skrbijo bolj, drugi manj. Med prve vsekakor sodi znani slovenski politik, ki je lepo vreme na minulo nedeljo izkoristil za premagovanje 20-kilometrskega krosa. Po njem je objavil fotografijo, na kateri je prepoten, izklesane mišice in žile pa so bile precej napete. »20 km krosa že odtečenega. Zdaj pa k duhovni obogatitvi,« je zapisal.

Mnogi so se nad njegovo pojavo navduševali, ga označili za Ramba. No, ni mu ime Rarmbo, je pa to politik Zoran Stevanović, iz Resnice. Parlamentarnega praga na zadnjih volitvah niso prečkali, so pa s kandidatko na volitvah za predsednika države Sabino Senčar pokazali, da imajo svojo publiko: rezultatsko je namreč prehitela kandidata parlamentarnih strank NSi Janeza Ciglerja Kralja in Levice Miho Koridša.

Med politiki je tek očitno kar priljubljen način rekreacije. Nekdanji premier in predsednik države Borut Pahor je redno nabiral tekaške kilometre, drugi, denimo Janez Janša, so se našli v pohodništvu in plezanju.