Slovenski milijonar zastonj na gala ples, tam sta bila tudi zakonca Janša

Dunajska državna opera je bila v začetku februarja prizorišče že 66. opernega plesa, gala prireditve bogatih, vplivnih in uspešnih. Zvezda večera, in sicer kot slavnostna gostja, je bila Priscilla Presley, nekdanja žena ameriškega kralja rock'n'rolla Elvisa Presleyja. Na dogodek je prišla v spremstvu avstrijskega podjetnika Richarda Lugnerja.

Med pet tisoč obiskovalci so se tudi tokrat znašli znani Slovenci. Največ pozornosti slovenskih uporabnikov družbenih omrežij sta požela predsednik Slovenske demokratske stranke (SDS) Janez Janša in njegova žena Urška Bačovnik Janša. Ta si je za svečano priložnost nadela rdečo obleko in dolge rokavice v enakem odtenku, Janša pa večerno obleko (white tie). Za svečano opravo in udeležbo na dogodku sta na spletu prejela veliko pohval.

Tedanji avstrijski kancler Gusenbauer je leta 2007 povabil tudi Janšo (desno v ozadju). FOTO: Reuters

So se pa seveda začela pojavljati vprašanja, ali sta se tja odpravila v lastni režiji, torej, ali sta za ogled dogodka plačala vstopnico ali ju je kdo povabil. Ugibati se je začelo, da morda nekdanji prvi mož idrijske Hidrie Edvard Svetlik, ki je na svojem instagram profilu objavil skupinsko fotografijo z ženo Ivico in zakoncema Janša. Ob tem je Svetlik zapisal, da je ponosen, da je bil tudi sam povabljen na ples. Fotografija je nastala v eni izmed lož, iz katerih je najboljši pogled na znamenito plesišče.

Ponosen sem, da sem bil povabljen na dunajski operni ples 2024.

Cene za najem lož so se gibale od 14.000 do 24.500 evrov. Svetlik, eden izmed ustanovnih članov Foruma 21 (ki je kmalu zatem izstopil iz tega društva za politična, gospodarska, razvojna, socialna, kulturna in etična vprašanja), na vprašanja Slovenskih novic glede udeležbe na dogodku, pa tudi, ali je morda povabil zakonca Janša, ni odgovoril.

Nena Kopčavar Guček in Andrej Guček na znamenitem plesu leta 2019 FOTO: Osebni arhiv

Na to vprašanje nekaj dni prej ni želel odgovoriti niti za siol.net. Povedal jim je le, da so ponosno in dostojno predstavljali Slovenijo, in zatrdil, da je za operni ples prejel vabilo in da za vstopnico ni plačal iz lastnega žepa. To mu, glede na to, da se je njegova družina na Managerjevi lestvici najbogatejših s 74 milijoni evrov ocenjenega premoženja lani uvrstila na 32. mesto, najverjetneje tudi ne bi bilo težko. Vprašanja smo seveda poslali tudi na SDS, a odgovora nismo prejeli.

14.000 do 24.500 evrov znaša najem lože na dunajskem plesu.

Tudi že v družbi Hiltonove

Za Janeza Janšo in Urško Bačovnik Janša ni bilo prvič, da sta lahko obiskala to slavnostno prireditev. Skupaj sta bila tam že leta 2007. V Novicah smo takrat poročali, da je Janšo, ki je vodil slovensko vlado, na ples povabil njegov avstrijski kolega, zvezni kancler Alfred Gusenbauer. Na povabilo organizatorja Lugnerja – brez vabil na operni ples pač ne prideš – pa se je ob arijah iz Massenetove opere Manon in v izvedbi slovite ruske sopranistke Ane Netrebko menda zelo dolgočasila tudi razvajena milijonarjeva hči Paris Hilton.

Na rdeči preprogi je blestel Jure Bricman, znan po unikatnem nakitu Catbriyur. FOTO: Osebni arhiv

Plesa sta se leta 2009 udeležila tudi takratna notranja ministrica Katarina Kresal in njen partner Miro Senica. Leto dni pozneje je tam na povabilo avstrijske ministrice za kulturo in šolstvo zaplesal Igor Lukšič z ženo Marto, ljubljanski župan Zoran Janković in njegova žena Mija pa sta se plesa leta 2012 udeležila na povabilo dunajskega župana Michaela Haupla. Leta 2019 je bilo na plesu med drugim videti tudi specialistko družinske medicine Neno Kopčavar Guček in njenega moža Andreja, pa tudi Jureta Bricmana in Katjo Jurgec Bricman, ki sta znana po prestižnem nakitu Catbriyur.