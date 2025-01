Slovenski igralec direktno: »Ta država rabi diktaturo«

Nezaupanje v vladajoče, nasilje v šolah, stanovanjska kriza ... Vsak rešitev za težave, s katerimi se sooča Slovenija, vidi drugje. Nekateri napovedujejo predčasne volitve, drugi podpisujejo peticije. Kako se lahko premaknemo k bolj stabilnemu in zadovoljnemu življenju? Slovenski igralec je omenil nenavadno rešitev, ki bi po njegovem mnenju »rešila« Slovenijo.

Gojmir Lešnjak - Gojc je na TVS1 povedal, kakšna je po njegovem mnenju rešitev za krhko demokracijo: »Ta država rabi diktaturo,« je dejal brez dlake na jeziku. Sam bi postavil na mesto vlade »en zelo sposoben računalnik, ki bi vse te družbene sisteme lepo uravnaval po neki zdravi pameti, kjer ti naložiš samo pozitivizem in ukažeš, naj zdaj skrbi, da bo ta narod vesel, srečen, da se bomo imeli radi ... In to bi po mojem absolutno funkcioniralo maksimalno,« meni.

Kaj pa menite vi? Kaj potrebuje Slovenija?