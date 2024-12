Politik, ki je humanitarni ladji preprečeval pristanek, oproščen obtožb. Podpira ga tudi Branko Grims

Branko Grims, dolgoletni poslanec stranke SDS, velja za enega najbolj prepoznavnih obrazov slovenske politike. Njegovi ostri nastopi v državnem zboru in mnoge odmevne odločitve med epidemijo koronavirusa so ga postavili v ospredje javnega diskurza.

Nedavno je na spletu ponovno vzbudil pozornost, ko je objavil video, v katerem je izrazil podporo italijanskemu politiku Matteu Salviniju. Podpredsednik italijanske vlade je namreč pričakoval sodbo na Siciliji, ker je leta 2019, ko je bil notranji minister, na morju blokiral humanitarno ladjo s približno 100 migranti. Sodišče ga je v petek oprostilo vseh obtožb.

Na posnetku je Grims kljub nizkim zimskim temperaturam oblečen v majico s kratkimi rokavi.

»Vesel sem,« je po oprostilni sodbi dejal Salvini. »Po treh letih je Liga zmagala, Italija je zmagala. Obramba domovine ni zločin, ampak pravica. Nadaljeval bom še bolj odločen kot prej.«

Salvini, ki vodi evroskeptično in protipriseljensko Ligo, je prejšnji teden na shodu dejal, da »obramba meja, dostojanstva, zakonov in časti države nikoli ne more biti zločin«.

Avgusta 2019 je namreč pet dni zadrževal migrante na krovu reševalne ladje Open Arms na najbolj južnem italijanskem otoku Lampedusa. Obtožen je bil tudi, da ni izpolnil svojih javnih dolžnosti.

Že vnaprej je obljubil, da bo na sodišče v Palermu prišel z »dvignjeno glavo«.