Slovenskega igralca poskušal izriniti s ceste (FOTO)

Igralec Robert Korošec, ki smo ga med drugim lahko spremljali tudi v seriji Najini mostovi, je velik ljubitelj kolesarjenja. 32-letnik pedalov nič več ne obrača zgolj zaradi dobrega počutja in odlične telesne pripravljenosti, temveč se v zadnjem času pogosto udeležuje tudi dirk, kar pomeni, da mora še toliko pogosteje trenirati. Nedavno se mu je na cesti, ko je pridno nabiral kilometre, pripetil neljub dogodek, vendar se ni pustil zmesti in je fotografiral vozilo, ki ga je zasledovalo, in kljub temu da je sam kolesaril po vseh predpisih, povzročalo nemalo preglavic in ga celo spravljalo v nevarnost.

Na kolo običajno sede med tednom in v dopoldanskih urah, ko na cestah ni prevelike gneče. FOTO: INSTAGRAM

»LJ*****, čestitam na poskusu, da izrineš kolesarja s ceste ter na zalivanju s čistilom za steklo. Postaviti se vštric in se izživljati je smrtno nevarno,« je Korošec na profilu na facebooku objavil fotografijo kombija, ki mu je med vožnjo nagajal, ob tem pa posvaril druge kolesarje na agresivne voznike brez potrpljenja.