Slovenske novice je obiskala ekipa Miss Slovenije (FOTO)

Na Slovenskih novicah smo se v teh dneh razveselili obiska deklet iz projekta Miss Slovenije: poleg lastnice licence Jelke Verk sta nas obiskali tudi lani in letos za najlepšo Slovenko okronani lepotici skupaj z nosilko naziva miss Slovenskih novic Piko Kenda in spremljevalko Tijano Bektašević ter predlansko finalistko Pio Dolar, ki je ostala pri projektu kot del ekipe.

Obisk je bil v slogu veselega decembra sladek, saj so ga lepotice okronale s posebej za nas narejeno torto in domačimi štruklji, v dar pa so nam prinesle okraske za praznično drevesce.

Nov izbor že poteka

Na druženju smo med drugim izvedeli, da je nov izbor najlepše Slovenke, ki se mora v skladu s sedanjim konceptom tekmovanja izkazati tudi v poslovnih, športnih, dobrodelnih in kulinaričnih vodah, že v teku. Tako so se pred kratkim, 10. decembra, nove kandidatke prvič uradno srečale, začele pa so že tudi izobraževanje za podporne osebe VDC Zasavje, s katerim projekt intenzivno sodeluje.

Torto je spekla nogometna trenerka Tijana Bektašević. FOTO: Dejan Javornik

Z varstveno-delovnim centrom, ki skrbi za osebe z motnjo v telesnem in duševnem razvoju, 10. januarja že pripravljajo skupni dogodek – kaj točno se bo dogajalo, za zdaj ostaja še skrivnost. Finalistke leta 2024 bomo lahko bolje spoznali že 19. januarja, ko bo potekala njihova prva uradna predstavitev.

Biti miss je super. Zdi se mi, da te ljudje bolj spoštujejo. Po zaslugi projekta imam veliko priložnosti, da se nadgradim.

Kandidatke za miss Slovenije leta 2024 bodo sodelovale v različnih aktivnostih in se udeleževale različnih izobraževanj vse do 11. maja. Še preden pa bo prišel na vrsto njihov čas, bomo že februarja lahko navijali za lani izbrano miss Slovenije Vido Milivojša. Ta bo v začetku februarja odpotovala v Indijo na svetovno tekmovanje.

»Trenutno pripravljamo videovsebine za predstavitev, saj se mora vsaka miss predstaviti v obliki videoposnetka. Želim predstaviti tako sebe kot tudi Slovenijo. V videu bodo folklorni plesalci iz Bele krajine, saj sem tudi sama kot mlajša plesala v folklorni skupini. Snemali bomo z lipicanci, kar se nanaša na moje treninge jahanja. Ko bo video zaključen, se bom skupaj z lastnico licence začela ukvarjati z oblekami,« nam je zaupala lanska zmagovalka, za katero bomo lahko navijali 4. marca 2024.

V dar so nam prinesle okraske za smrečico, ki so jih izdelale same. FOTO: Dejan Javornik

Medtem ko bo Vida predstavljala Slovenijo in Slovence v tujini, bo miss Slovenije 2023 Alida Tomanič pletla vezi in širila svojo prepoznavnost na domačih tleh.

»Biti miss je super. Zdi se mi, da te ljudje bolj spoštujejo. Po zaslugi projekta imam veliko priložnosti, da se nadgradim. Na primer na področju javnega nastopanja, kjer sem imela prej težave. Zdaj je vedno lažje in to mi bo pomagalo tudi na drugih področjih – kot študentka arhitekture imam veliko javnih predstavitev. Tudi naš Kvartet Belissimo je po moji osvojitvi naslova bolj iskan,« pravi miss Alida, ki ji v kvartetu lahko prisluhnete 22. decembra v Hajdini.

Zveste projektu

Mnoga dekleta, ki sodelujejo v tekmovanju za najlepšo Slovenko, ostajajo projektu Miss Slovenije zvesta tudi po koncu tekmovanja. Med njimi sta nogometna trenerka Tijana Bektašević, ki je pripravila torto za naše uredništvo, ter miss Slovenskih novic Pika Kenda, ki nas je presenetila z domačimi štruklji.

Izvedeli smo, kaj vse pripravljajo v bližnji prihodnosti. FOTO: Dejan Javornik

»Najlepši del projekta je, da spoznaš ogromno novih ljudi z različnih področij. Možnost imaš preizkušati nove stvari, nadgrajevati svoje potenciale in graditi želeno kariero. Sama sem pri projektu začela kot fotografinja, nato pa prestopila k organizaciji,« nam je zaupala finalistka leta 2021 Pia Dolar, ki je prav prek Miss Slovenije odkrila ljubezen in talent za delo v organizaciji prireditev.

Zvesti projektu pa so tudi poslovni in medijski partnerji, poudarja Jelka Verk. »Vsem tem se, med njimi tudi Slovenskim novicam, iskreno zahvaljujem,« poudarja.