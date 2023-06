Slovenska vplivnica objavila delček pogovora: Otroka sta že pozimi pustila v avtu, oblečenega v bodi

»Smo trikrat klicali CSD in policijo zaradi zanemarjanja otrok. Oče in mama sta oba alkoholika in odvisna od drog, žal. Mama je prav tako pozimi *** pozabila v avtu, oblečenega le v bodi, kjer ga je pred prihodom policije pustila več kot 1 uro. CSD je na to odgovarjal, da to ni edini tak primer in da že tako imajo tega v Sloveniji preveč,« se glasi zapis, ki ga je ena od sledilk poslala slovenski spletni vplivnici ter navdušenka nad športom in zdravim življenjem, Lavi Potočnik.

Mati umrlega otroka in njen partner danes k preiskovalnemu sodniku

Ob tem dodajmo, da bodo celjski kriminalisti danes s kazensko ovadbo k preiskovalnemu sodniku pripeljali mater otroka, ki je v torek v Sv. Lovrencu umrl v razgretem avtomobilu, in njenega partnerja. Otrok je umrl zaradi dolgotrajne izpostavljenosti vročini, je povedal Aleš Slapnik iz celjske kriminalistične policije. Slapnik je v današnji izjavi za medije dejal, da so v sredo na naslovu bivanja matere in njenega partnerja ter tudi na drugih lokacijah opravili hišne preiskave, nekatere pa nadaljujejo še danes. Zsedli so tudi prepovedane droge.

Na vprašanje, koliko časa je bil otrok v vozilu, je Slapnik odgovoril, da preiskava še poteka, zato ne more odgovoriti na to vprašanje. Neuradno naj bi bil otrok v vozilu najmanj dve uri. Dejal je tudi dejal, da so obema osumljencema odvzeli telesne tekočine zaradi preverjanja, ali sta bila med dogodkom pod vplivom prepovedanih drog.

Dodal je še, da je za povzročitev smrti iz malomarnosti zagrožena zaporna kazen od pol leta do petih letih, za zanemarjanje mladoletne osebe in surovo ravnanje pa do treh let zapora.