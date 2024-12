Slovenska pevka zapušča narodno nošo in vstopa v pop vode

Mlada Katja Stenšak je bila do zdaj bolj poznana oboževalcem narodnozabavne glasbe, saj je bila pevka v ansamblu Prebrisani muzikanti. »To je bilo nedvomno zelo pomembno obdobje zame in za mojo glasbeno kariero. Za mano je kar veliko neprespanih noči, ki smo jih z ansamblom preživeli na odru. Res sem hvaležna za vse izkušnje, vzpone in padce, ki smo jih preživeli skupaj,« pravi Katja, ki jo glasba spremlja od otroških let. »Kot majhna deklica sem vse pesmice, ki smo se jih učili v vrtcu, doma zapela tudi staršem. V meni so prepoznali talent in tako se je vse skupaj začelo. Pozneje sem se pri...