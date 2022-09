Slovenka med nabiranjem gob naletela na ta nenavadni prizor

Na nenavaden prizor je minuli teden naletela tudi naša bralka, ki nam je poslala zgornjo fotografijo in pojasnila, kaj sploh je na njej, saj je videti kot nekakšna večja skala, pa ni. »Odkar našega kužka že pošteno dajejo leta in ne zmore več dolgih hajk, ga vsak dan večkrat peljem po isti poti. Dovolj kratki, da jo zmore, in dovolj dolgi, da na njej opravi vse, kar pač mora zunaj opraviti. Ko vedno znova hodiš po eni in isti poti, poznaš že vsak kamen na in ob njej. Zato je mojo pozornost pritegnila bela skulptura malce s poti, za katero se mi je zdelo, da ni kamen, ker ga pred nekaj dnevi ni bilo tam. Radovednost mi ni dala miru, približala sem se ji in našla nekaj, kar bi mi zavidal vsak gobar,« pripoveduje bralka. »Tisto, kar sem videla, je bila velika prašnica, a ono, kar je bilo skrito v travi in se je odkrilo šele, ko sem se približala, je bila goba, ki je po velikosti prekašala košarkarsko žogo.«

