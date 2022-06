Seksi Jasna Kuljaj: kaj nosi pod obleko?

Sedaj že legendarna voditeljica Jasna Kuljaj, je zaključila sezono oddaje Pri Črnem Petru. Za njo je ogromno priprav in snemanj, dolgoletnih, ki prinašajo utrujenost in določene manjše poškodbe na hrbtenici, ki se lahko razvijejo, če se zanje ne poskrbi.

Fizioterapevtka je Jasni pokazala vaje za hrbet, ki jih mora dnevno izvajati. FOTO: Osebni arhiv

Zato se je Jasna odločila za preventivno pomoč. »Drži, da sem obiskala fizioterapevta v Nado medicinskem centru v Ljubljani. Potožila sem mu, da zadnje čase čutim bolečino v križu, tudi ob kratkotrajnem stanju na mestu. Pri mojem delu pa je ravno tega veliko! Kaj pa počnemo voditelji drugega, kot da stojimo in govorimo. Po možnosti v visokih petah! Fizioterapevt je naredil analizo mojega hrbta in ugotovil, da bo treba okrepiti nekatere mišice, ki bodo križu pomagale in me bo lažje nosil«, je povedala seksi voditeljica, ki ji je fizioterapevt predpisal določene vaje, ki jih mora dnevno izvajati.

Sezona oddaje Pri Črnem Petru se je zaključila. FOTO: Press

Vendar Jasno čaka še vedno isto delo, zato se kdaj tudi drugače znajde. »Prireditve sicer vedno vodim v visokih petah, le včasih malo 'pogoljufam' in si nadenem dolgo obleko, pod katero imaš lahko tudi nizke pete ali supergice. So pa tudi prireditve, ki se začnejo bolj slovesno, torej, v visokih petah, kasneje, ko je na vrsti bolj družabni del, ki vsebuje tudi ples, pa se preobujem v nizke čevlje in se z veseljem s kom tudi zavrtim na plesišču.«