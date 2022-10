Sanjski moški grdo lagal o svojem življenju: to je razkril Čeglaj (VIDEO)

Brata Uroš in Gregor Čeglaj sta se usedla na sedežno garnituro in pokomentirala oddajo Sanjski moški. Nad voditeljem nista bila preveč navdušena, niti nad nastanitvijo deklet. Gregor je razkril, da ga je v začetku leta kontaktiral Blaž Kričej Režek in ga želel prositi za nasvet. Skozi celoten ogled oddaje sta delila komentarje, Čeglaj je razkril, da je večina stvari narejenih po scenariju in da je tudi svoje govore v naprej treniral.

Odgovori v oddaji so po Gregorjevem mnenju naučeni. Ko je Blaž dejal, da je v otroštvu živel na kmetih, je Gregor odločno komentiral, da laže. Sicer ni smel povedati, od kje mu informacija, vendar je z zagotovostjo trdil, da novi sanjski moški ni živel na kmetiji in da je konje videl mogoče dvakrat v življenju.