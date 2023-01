Sanjski Blaž razkril, s koliko kandidatkami je skočil med rjuhe

Letošnji sanjski moški Blaž Kričej Režek je gostoval v oddaji Davida Amara Quickie na Radiu Antena, kjer je razkril kar precej podrobnosti iz svojega spolnega življenja. Očitno je to precej pestro.

Kot je povedal Blaž, je nedolžnost izgubil pri rosnih 16 letih. Od takrat pa je v postelji preizkusil že raznorazne prakse. Menda je že doživel radosti trojčka, v postelji pa se je znašel še z več kot dvema. Koliko točno je več ljudi in koliko je bilo med njimi žensk, koliko pa moških, je zadržal zase.

Voditelj je preveril tudi govorice, ki so se razpasle med predvajanjem zadnje sezone šova Sanjski moški. Govorimo o tem, da naj bi Blaž med druženjem s kandidatkami brez kamer z njimi imel tudi spolne odnose. Blaž je to potrdil. Priznal je tudi, da je občeval z več kot eno tekmovalko, ne pa z vsemi tremi, s katerimi se je umaknil na samo brez kamer. To je torej pravi odgovor na ugibanja, ki se vlečejo že vse od snemanja šova.

Se je pa Blaž pohvalil, da nikoli doslej ni varal. Kljub temu je že kdaj »izpadel prasec«, kot se je sam izrazil. Menda zaradi tega, ker je odtegnil pozornost puncam, če niso bile pridne. Pravi, da zato potrebuje punco, ki mu je pripravljena kdaj pogledati skozi prste.

Spomnimo, da Blaž v šovu Sanjski moški ni našel svoje ljubezni, čeprav se je oddaja obetavno zaključila. S Kristino sta se kmalu po koncu snemanja razšla. Več o tem preberite tukaj.