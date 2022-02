Sanjska Laura po namigovanjih o 'sponzorju' razkrila, kdo ji je plačal luksuzni dopust

Temperamentna Mariborčanka Laura Beranič, ki smo jo lahko spremljali v šovu Sanjski moški, se te dni mudi v sončni Antalyi v Turčiji. Na fotografijah, posnetih v luksuznem hotelu in na peščenih plažah, se vseskozi pojavlja sama, a jasno je, da ji nekdo pomaga, da so vsi pomembni trenutki dopustovanja ujeti v objektiv. Laura sicer ne želi razkriti, s kom dopustuje, je pa ob namigovanjih, da ima ob sebi bogatega 'sponzorja'' razkrila, kdo ji je v resnici plačal dopust (nelektorirano). »Ne skrbite, sama sem si plačala dopust (saj vem, da tega niste vajeni po vseh teh razkazovanjih tujih jaht, avtov in 'boatov' pijač na mizah od drugih punc, ampak ja …« Dodala je, da je to vse, kar zadeva tovrstna provokativna vprašanja.

Dopust si je plačala sama. FOTO: Instagram, zaslonski posnetek

Želi si tri otroke

V nizu vprašanj in odgovorov na instagramu je Laura med drugim povedala, da si želi tri otroke, dve punčki in fantka. Prva mora biti punčka (pravi, da bo sicer doživela živčni zlom). »Pa da ne bo pomote, 'ful' so mi 'kjut' fantki, ne vem, zakaj imam takšno željo, ampak prva mora biti punčka in pika.«