So se med Žigo in Tjašo Vrečič v šovu vnele strasti? To je njegov odgovor

V polfinalnem tednu Kmetije je Anja Malešič presenetila z zmago nad favoritom Žigom Moharjem, s čimer si je priborila mesto v finalu.

Poraz je bil za Žigo težak: »Občutki so bili grozni, od začetka še ne toliko, ker nisem še čisto dojel, ko pa sem se začel poslavljati od ostalih tekmovalcev, sem dojel, da se res to dogaja in da zapuščam kmetijo. Takrat so me oblile solze,« je iskreno povedal za Slovenske novice.

Žiga Mohar FOTO: Pop Tv

O zmagi v areni je bil tako prepričan, da ni niti spakiral za v kajžo. Sedaj priznava, da je šel v areno »preveč samozavestno in ležerno« in pravi, da ga je to stalo zmage. »Od stvari sem dobil zelo malo nazaj, večinoma je vse ostalo na posestvu,« dodaja.

Ob gledanju šova po televiziji ga nič ni posebno presenetilo, pravi. Nad sotekmovalci ni razočaran, le sam nad seboj: »Kar je bilo, je bilo že notri, nihče me ni razočaral, edino sam sebe sem,« je znova kritičen do svojega poraza.

Želi si nazaj - po zmago

Med Žigo in Tjašo se je v času bivanja na kmetiji razvilo lepo prijateljstvo. Gledalci pa so se spraševali, ali bi se med njima spletlo kaj več, če je doma ne bi čakal zaročenec. Žiga pravi, da je o tem »težko govoriti, ker notri čisto drugače razmišljaš«. »Mogoče ja, mogoče ne,« dodaja.

Zmago pričakovano najbolj privošči prav Tjaši. Tudi, če zmagata Tim ali Stane, bo zadovoljen, pravi. V prihodnosti je njegov glavni cilj delo na sebi: »Da sem vsak dan boljši na vseh področji, drugo naj ostane skrivnost,« pove in dodaja, da si želi »še enkrat vstopiti na posestvo in pobrati to, kar mi je letos ušlo, in to je zmaga«.

Kljub razočaranju bo kot prvi porotnik še naprej igral pomembno vlogo v tekmovanju.