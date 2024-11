Romana Tomc in Rosvita Pesek s partnerjema na gala prireditvi: poglejte, kdo je nastopal (FOTO)

Radio Ognjišče je v Cankarjevem domu praznoval 30. Gala koncert in okroglo obletnico delovanja. Koncerta, na katerem je obiskovalce navduševala slovenska glasba s številnimi glasbeniki, so se udeležili tudi vidni Slovenci.

Kamere so v prvi vrsti polne dvorane med drugim ujele predstavnike katoliške cerkve, evropsko poslanko Romano Tomc s partnerjem Andrejem Škrinjarjem, evropskega poslanca Mateja Tonina s soprogo Marjeto, gala proslave pa sta se udeležila tudi televizijska voditeljica Rosvita Pesek s partnerjem Mitjo Ferencem.

Na velikem odru so nastopili Simfonični orkester Cantabile pod vodstvom Marjana Grdadolnika, Nuška Drašček, Nuša Derenda, Eva Černe, Manca Hribar, Petra Stopar, Gregor Ravnik, Marko Vozelj, Domen Kljun, Oto Pestner, Andrej Jerman, Marjan Bunič, Radijska zasedba harmonikarja Martin Juhart in Miha Močnik, Ansambel Banovšek in zbor sv. Nikolaja Litija.

