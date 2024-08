Romana Dobnikar Šeruga: Tisto noč sem Zvonetu rekla: »Tega ne bom videla nikoli več!«

V štiridesetih letih potovanj se je nabral ocean dogodivščin, a vseeno ji odmiki v tuje kraje še vedno omogočajo nove in nove pustolovščine, ki jih je mnogo predvsem tam, kjer se končajo že shojene poti.

Od nekdaj verjame, da smo si ljudje, ne glede na barvo ali veroizpoved, enaki. Potovanja in obilo branja to vedno znova potrjujeta.

Pred tremi leti sta z možem Zvonetom kupila kombi in zdaj z njim po Evropi potujeta po dolgem in počez. Ujeli smo jo ob Korintskem zalivu na začetku odkrivanja stranskih poti Peloponeza. V daljavi je pljuskalo morje.

Prijazne poti: Z malo Kajo okoli sveta je knjiga, ki jo še vedno hranim na polici, čeprav je od njene izdaje minilo že skoraj 30 let. Vam kdaj uidejo misli v tisti čas, v to družinsko potovanje, ki je močno zaznamovalo tudi nas, bralce?

Res bo že trideset let, odkar smo potovali s Kajo, nekaj let kasneje še z Grego. Ko danes pogledam nazaj, vidim, da je bilo to za tiste čase res neobičajno družinsko življenje. Kaja je bila verjetno prvi slovenski otrok, ki se je šolala od doma, ko smo potovali po Aziji in Novi Zelandiji ...