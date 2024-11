Petra Guček Tomšič: Posvojitev je za otroka travma, zato starši potrebujejo ustrezno znanje

Petra Guček Tomšič pravi, da jo je ta življenjska prelomnica močno zaznamovala in oblikovala njen pogled na življenje. Z možem sta namreč pred več kot desetimi leti posvojila hčerko iz Gane.

»Spoštujem osnovno kulturno okolje, iz katerega izhaja najin otrok. Popolnoma ga sprejemam, živim v skladu s tem tudi v domačem okolju in v tem uživam. Zdi se, kot bi bila cela naša družina iz dveh dežel,« je zapisala v knjigi Po svoje.

Z njo želi pomagati tistim, ki že imajo podobno izkušnjo s posvojitvijo ali pa se nanjo pripravljajo, zato je zbrala vse, kar je treba vedeti o posvojitvi in rejništvu, med drugim tudi to, kdaj in kako povedati otroku za posvojitev, kako mu nuditi varno okolje, obenem pa poskrbeti zase in za partnerstvo ... Nadaljujte branje TUKAJ - na Onaplus.si.