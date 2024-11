Pripravili dokumentarec za 60 let, Urška Klakočar Zupančič navdušila polno dvorano (FOTO)

Ob tem častitljivem jubileju je ekipa Študentskih domov Univerze v Mariboru, ki jo je vodila nekdanja poslanka in direktorica Študentskih domov Lidija Divjak Mirnik, z enim najboljših mariborskih režiserjev dokumentarnih filmov Rudijem Uranom pripravila dokumentarec, o katerem se bo še dolgo govorilo.

Zaposleni v ŠDUM z Lidijo Divjak Mirnik na čelu so medse z veseljem sprejeli ministra Luko Mesca. FOTOGRAFIJE: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Študentski domovi, ki so v preteklosti postavljali utrip mesta in krojili usodo mladih, so znani po številnih anekdotah, ki so jih nekdanji stanovalci, bilo jih je več kot 100.000, nekateri so danes uspešni gospodarstveniki, politiki ali podjetniki, delili z javnostjo. Vsaj tiste, ki so za javnost. Kdo se ne spomni hladilnikov, štedilnikov in pralnih strojev ter televizorjev, ki so ob zmagah slovenskih športnikov leteli z oken in balkonov, zaradi česar so pri prenovah začeli razmišljati, da okna ne smejo biti širša od standardov, predpisanih za belo tehniko?

Nekdanji študentje, danes uspešni na svojem področju: Drago Žura, državni svetnik ter direktor ŠOUM, Srečko Đurov, državni sekretar za regionalni razvoj, in Marko Diaci, župan Šentjurja

Dokumentarec z naslovom Več kot le dom je do zadnjega kotička napolnil osrednjo mariborsko kino prizorišče Maribox, direktor ŠD UM Borut Gaber pa je ob častitljivem jubileju poleg obeh aktualnih rektorjev gostil še vse dosedanje mariborske župane. Slavnostna govorka je bila predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič.

Rudi Uran in njegova žena Irena Kramberger Uran sta več kot 30 ur posnetkov strnila v 68 minut dokumentarca.

Dr. Ludvik Toplak, nekdanji rektor UM, danes rektor AMEU, ter dr. Mirjana Koren, direktorica Pokrajinskega muzeja Maribor