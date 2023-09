Princ William Slovenkama skuhal kavo

Nekega sončnega jutra sta se Amadeja in Tamara Jesovnik v angleškem Bournemouthu odločili za sprehod po mestu. »Po prijetnem sprehodu sva se odločili, da si privoščiva kavo v priljubljeni kavarni Pret. Ko sva prispeli tja, je bilo okrog naju toliko ljudi, da sva imeli občutek, da poteka kakšen velik dogodek, a ga nisva opazili.

Ker pa sva bili že precej lačni in žejni, sva se odločili prebiti se skozi množico do pulta, kjer bi končno lahko naročili zasluženi kavi. Tam sva se zazrli v meni, pred nama pa sta stala princ William in Steven Bartlett​, slavni podkaster in sovoditelj Dragons' Den! Sprva sva mislili, da sanjava, toda bilo je resnično. Princ William naju je pozdravil z nasmehom in naju vprašal za naročilo. Po prvem trenutku šoka sva končno naročili svoji kavi in prigrizke, postregel jih je princ posebno,« sta nam svojo dogodivščino zaupali bralki.

Pohvalili sta kavo in dodali, da sta izvedeli, da sta princ William in Steven raziskovala Bournemouth in delala pri projektih za brezdomce. In kakšen je zaključek te zgodbe? »Nikoli ne vemo, koga bomo srečali, ko gremo na kavo. Morda vam bo princ postregel jutranji espresso!« pravita Amadeja in Tamara.