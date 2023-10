Primorki so se uresničile sanje

Slovenija je dobila nov World Top Model Slovenia 2023. To je postala 20-letna Valentina Vatovci z Obale, visoka 179 centimetrov. Naslov prve spremljevalke je pripadel Aniti Švajger z Vrhnike, titula The Look World Top Model pa Korošici Nini Vinšek. Letošnji izbor, ki ga je vodila Kaly Kolonič, televizijska voditeljica, lastnica PR-agencije Ekskluzivno in lastnica World Top Model Slovenia, je prvič v zgodovini obiskal Fiore Tondi, veliko ime v svetu modnega sveta in lastnik svetovne licence World Top Model, ki je bil nad našim finalnim izborom navdušen.

Zmagovalka bo decembra odpotovala v Monte Carlo.

Raznoliki finale

Obiskalo ga je kar 500 ljudi, med njimi veliko število znanih osebnosti, podjetnikov, umetnikov in tujcev. »Zelo sem vesel, da sem prvič prisostvoval kot predsednik žirije na finalu izbora World Top Model Slovenia 2023 ter predstavil svojo mednarodno izkušnjo v svetu mode. Nad organizacijo dogodka, ki ga je organizirala vsestranska Kaly Kolonič, sem izjemno navdušen, saj tako raznolikega finala v 33 letih še nismo imeli,« je povedal Tondi in zagotovil, da se v Slovenijo zagoto spet vrne naslednje leto.

Prisotne je navdušil hrvaški glasbenik Davor Radolfi.

Na izboru so nastopili Davor Radolfi, ki je pravkar izdal novo ploščo Novi čovjek sam sutra, Gregor Ravnik, zmagovalec MMS, Maja Založnik, drugouvrščena na Slovenski popevki, prvakinje iz Plesnega mesta, ​Miki Vlahovič, Chorchyp in Sash. Modeli so se predstavili v ekskluzivni kolekciji ekoloških stenskih tapet oblikovalca Tonija Hamlerja, v večernih glamuroznih oblekah Stojanovski couture in GGW couture ter modnih znamkah Fenzy, Padme Label, Kročeta, Divine Kaly, Red Lips in Ullala. Za koreografijo je poskrbela Ana Žvorc, za glasbeno podobo dogodka pa dirigentka Gordana Buh Žgajner.

Zmagovalka World Top Model Slovenia Valentina Vatovci bo decembra odpotovala v Monte Carlo, kjer se bo potegovala za kar 200.000 evrov vredno nagrado, letno pogodbo za delo v svetu modelinga v Milanu, Parizu in New Yorku.

Finalni izbor je otvoril Chorchyp.