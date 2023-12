Presenečenje za mladega očka. Dejan Vunjak te dni prejema številne čestitke

Priljubljeni glasbenik Dejan Vunjak, ki se je prejšnji teden razveselil prvorojenca Oliverja, je te dni v središču pozornosti številnih oboževalk in oboževalcev, ki mu za ta veseli dogodek iskreno čestitajo.

»Še vedno prejemam ogromno čestitk in moram priznati, da sem vesel, ker iz čisto vseh veje ena sama pozitiva in so ljudje te novice iskreno veseli,« nam je dva dni po rojstvu sina zaupal Dejan Vunjak, ki je nedavno nastopal v Mariboru, v dvorani Tabor, in sicer v silvestrski oddaji Srečno 2024, ki jo bomo spremljali na silvestrski večer. Pravzaprav je on tisti, ki bo odprl veliki televizijski silvestrski večer z zadnjo uspešnico Nikol' še nismo šli, prav tako bo zapel v duetu z Lucijo Selak, sicer pevko Ansambla Saša Avsenika.

Z Lucijo Selak sta zapela Brendijevo uspešnico Rad bi ti rekel nekaj lepega. FOTO: M. M.

Tokrat sta zapela Brendijevo uspešnico Rad bi ti rekel nekaj lepega, ki smo jo slišali tudi že v oddaji V petek zvečer, z Lucijo pa sta celo malce zaplesala. Sicer pa je za Vunjaka že pred vhodom v dvorano televizijska ekipa pripravila zelo prijetno presenečenje, in sicer ga je na vratih pričakal napis, s katerim so mlademu očetu zaželeli vse najboljše.