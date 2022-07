Poznate jo iz šova Slovenija ima talent, zdaj šokirala s posnetkom (VIDEO)

Mlada pevka Zala Smolnikar - ZALI se je Sloveniji predstavila leta 2015 v šovu Slovenija ima talent.

A tudi po koncu oddaje je bila ves čas aktivna in tako med drugim nastopila na Slovenski popevki, letošnji EMI, Poletni noči, preizkusila se je tudi na odrskih deskah in se pojavila kot jazz vokalistka v seriji Primeri Inšpektorja Vrenka.

Pevka, ki si je nadela umetniško ime ZÁLI, je junija diplomirala na študiju petja v Avstriji, nato pa posnela videospot za svojo avtorsko pesem Dokler se imava, ki jo je produciral Žan Serčič.

V spotu je nastopila kot panda in na na snemanju požela veliko pozornosti.

»Največji izziv je bil gotovo to, da pod masko, s soigralcem, nisva videla popolnoma nič, zaradi česar se je na snemanju zgodilo kup nerodnih trenutkov, ki so nas vse pošteno nasmejali ... S soigralcem Timom - moško pando, sva se večkrat zaletela in padla ... Skratka zabavno, izjemni pa so bili tudi odzivi ljudi, ki so opazili ti dve srčkani in odštekani pandi. Ko smo snemali v parku, se je igra otrok kaj hitro prekinila, saj so prihajali k nama in se želeli fotografirati,« je ob tem povedala mlada pevka.