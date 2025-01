Poslavljajo se od mladega glasbenika Andreja: »Naj ti bo lepo za mavrico«

Priljubljena šaleška skupina Čaga boys, ki ji rečejo tudi »Velenjski trubači« in »trubači iz Šaleške doline in okolice«, je ostala brez enega svojega člana. Žalostno vest so sporočili na družbenem omrežju.

»Naj ti bo lepo, tam nekje za mavrico. Andrej, počivaj v miru,« so zapisali ob fotografiji, pod katero so se usuli izrazi sožalja:

»Iskreno sožalje svojcem in prijateljem, Andrej tebi pa mir, ki si ga tako dolgo iskal«; »Globoko sožalje svojcem in prijateljem, večni pokoj in večna luč naj mu sveti, naj počiva v miru«; »Andrej, naj ti bo lepo za mavrico in hvala za vse nasmehe, ki si jih dal«, »Iskreno sočustvovanje in sožalje vsem domačim in prijateljem«, ...se vrstijo žalna sporočila

https://www.facebook.com/cagaboys/posts/pfbid02uxGT862zDSHSSspUXPxLyoRSPsvtoyA4uXvzV19fTUuJAzVkYzzc6x3MSCEvyqykl

Andrej Hutinski je v začetku januarja praznoval rojstni dan. Na instagramu pa je rad pokazal, kako spreten je z instrumenti. Še najraje je v roko prijel harmoniko:

Skupina Čaga boys šteje enajst članov, zase pa pravijo, da s ponosom nadaljujejo velenjsko tradicijo trubaške glasbe in z njo razveseljujejo ljudi po Sloveniji.