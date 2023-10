Poslanka SDS spregovorila o neznosni bolečini

Pred dnevi je poslanka SDS Anja Bah Žibert izgubila očeta Vinka. Boleča izguba jo je močno prizadela in zdaj se je z zapisom zahvalila vsem, ki so ji v teh težkih trenutkih stali ob strani.

»Toliko sočutnih besed, stiskov rok, objemov in molitev nas je bodrilo in opogumljalo. Čeprav v neznosni bolečini danes vem, da je oči na to pot večnosti odšel prvi zato, da bo naša pot tja lažja. Tako kot je vse življenje skrbel, da nam bo dobro, lepo in da nam bo odvzet strah neznanega. In nam je!«

Dodala je še, da to težo drugačnosti, ki jim je namenjena, zdaj sprejemajo bolj povezani kot kdaj koli prej in obdarjeni z novo, drugačno močjo. »Tako kot je vedno želel. Hvaležna Bogu za to razodetje. Ni slovo, le nov začetek v večni prihodnosti!«