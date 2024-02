Poroka Nike Veger in Petra Polesa? Nika ne skriva ... (FOTO)

Slovenske vplivnice so praznik zaljubljencev izkoristile za objave o svojih partnerjih. Nekatere so v resni zvezi vrsto let, druge manj, vse pa so, kot kaže, srečno zaljubljene, kar potrjujejo tudi številni srčki, objemi in poljubi na fotografijah, ki so jih delile s sledilci.

Kaj smo iz današnjih objav na valentinovo lahko izvedeli?

Alja Perne se je s svojim Lukom spoznala pred desetimi leti. Leto pozneje sta postala par, se čez tri leta zaročila, leto pozneje poročila. Skupaj imata dva otroka.

FOTO: Zaslonski Posnetek, Instagram

Katarina Benček in Marko Pavlović se poznata od leta 2007. Šele po dvanajstih letih poznanstva sta začutila, da sta si naklonjena bolj, kot si mislita. Leta 2019 je med njima preskočila iskrica in njuno prijateljstvo sta okronala z ljubeznijo. Skupaj živita, a nista poročena.

FOTO: Zaslonski Posnetek, Instagram

Nika Veger in Peter Poles sta stara znanca in zaljubljenca. Pri njima je bila usodna amorjeva puščica, ki ju je zadela že na prvi pogled. Spoznala sta se leta »2001 ali 2002«. Nika se ne spomni natančno. Nekaj elektronskih sporočil pozneje sta postala par. Živita na koruzi in imata dva otroka. Nika pravi, da se bosta poročila, »ko bo Peter videl, kakšna bo z vnuki«.

FOTO: Zaslonski Posnetek, Instagram

Eva Pakiz bo letos praznovala dvajsetletnico poznanstva s svojim soprogom. Trajalo je kar deset let preden sta postala par (2014), a nato se je ljubezenska zgodba hitro odvila naprej. Že naslednje leto sta se zaročila in leto pozneje poročila. Skupaj imata dva otroka.