Razkrita notranjost hiše, kjer bodo živeli tekmovalci novega šova! Veste, kaj bodo tam počeli? (FOTO)

Septembra na Planet TV prihaja šov, v katerem bodo gledalci lahko spremljali popolne preobrazbe kandidatov. Ti bodo s pomočjo trenerjev v dveh telovadnicah izgubljali kilograme.

»Tekmovalci se bodo v času snemanja poslovili od svojih družin in ne bodo imeli stikov z zunanjim svetom, vključno z uporabo telefonov. Njihov edini fokus bosta izgubljanje kilogramov in sprememba načina življenja, pri čemer jim bodo v osveženem konceptu šova pomagali kar trije strokovnjaki,« so sporočili s Planet TV.

Hiša že pripravljena

Glavna trenerja, Nives Orešnik in Andrej Milutinovič, jim bosta sestavila treninge in nadzorovala njihov napredek, na voljo jim bodo tudi modrosti svetovalca za zdrav življenjski slog Gregorja P. Kirscha.

»Njihovemu cilju je skrbno prilagojena hiša v okolici Logatca, v kateri bodo stanovali med snemanjem šova, in je že pripravljena na njihovo vselitev,« so zapisali. »Na 745,6 kvadratnega metra veliki bivalni površini je sodobno opremljena kuhinja, v kateri si bodo iz sestavin iz do vrha založene shrambe sami pripravljali obroke.«

»Prostorna in moderno opremljena dnevna soba je popolna za sproščeno druženje, v vili pa je še pet spalnic, dve ženski, dve moški in ena, posebno razkošno opremljena, ki na začetku šova ne bo imela stanovalca in bo soba za nagrado.«

Stene vseh prostorov, tako rekoč na vsakem koraku, so opremljene s spodbudnimi citati in pozitivnimi mislimi, ki bodo nenehen opomnik kandidatom, zakaj so vstopili v šov.

Ne gre brez telovadnic

Ekskluzivno za potrebe šova so v kletnih prostorih uredili dva vadbena prostora, v katerih bodo tekmovalci trenirali pod vodstvom svojih trenerjev, vsak od njiju ima svojo telovadnico.

Energija hiše je všeč tudi Kirschu, ki meni, da bo čudovita okolica gotovo pozitivno vplivala na dobro počutje tekmovalcev. Prostoren vrt se ponaša z razgledom na osupljivo okolico, kjer se bo odvilo več preizkušenj, ki jih bodo morali premagati tekmovalci.

»V občini Logatec so ekipo sprejeli odprtih rok in jim omogočili dostop do številnih športnih in turističnih točk, s katerimi se kitijo ti kraji,« so še dodali.

