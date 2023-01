Zarečeni kruh Domna Kumra

»Če bi mi pred leti kdo rekel, da bom sredi zime lezel v hribe, bi mu rekel, da je nor!« v smehu pravi Domen Kumer, ki ga do pred kratkim za nič na svetu ne bi srečali, medtem ko rine v hrib, kaj šele sredi zime, pa četudi je zunaj čudovit sončen dan.

Navkreber se je podajal edino z gondolo in sedežnico, ko je šel na smučanje, ali z avtomobilom. In ne pravijo zaman, da se zarečenega kruha poje največ. Tudi Domen je ugriznil vanj in se ga pošteno najedel. Še zdaj ne more verjeti, da mu je uspelo na prekrasen januarski dan zlesti na Malo Mojstrovko, ki je visoka več kot 2300 metrov.

Seveda v varni družbi in opremljen, kot je za tako zahtevne razmere treba biti: z derezami, cepinom in ustreznimi oblačili. In ko se je z vrha ozrl po prelepih razgledih in v dolino, si je obljubil, da se bo podal še na kakšno tako noro avanturo.